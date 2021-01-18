НБА. Рекордні 43 очки Фокса не допомогли «Сакраменто» в матчі проти «Нового Орлеана»

У північноамериканській Національноій баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Як повідомляє ESPN, розігруючий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс напередодні провів один з кращих матчів в кар'єрі, набравши 43 очки, 13 передач, 4 підбирання та 4 перехоплення в грі проти «Нового Орлеана», передає Укрінформ.

Проте зусиль 23-річного гравця не вистачило для перемоги «Кінгз», екс-клуб українського центрового Олексія Леня в підсумку поступився з рахунком 123:128.

Фокс встановив особистий рекорд за кількістю очок, набраних в одному матчі.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Бостон Селтікс» - «Нью-Йорк Нікс» - 75:105

«Даллас Маверікс» - «Чикаго Буллз» - 101:117

«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 105:109

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Індіана Пейсерс» - 129:96.

Фото: Twitter.