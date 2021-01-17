Суперліга: «Запоріжжя» і «Миколаїв» здобули перемоги

Восьма перемога в сезоні запорізької команди.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Дніпро» 78:76, повідомляє Укрінформ.

Команда із Запоріжжя виграла 8-й матч в сезоні. А для «Дніпра» це 3 поразка в 4 останніх матчах. Найрезультативніші гравці матчу: Джош Форчун, Аурімас Маяускас і Майк Кеффі (усі «Запоріжжя») – по 17.

В другому матчі дня «Миколаїв» переміг вдома «Одесу» 81:63. Найрезультативніші гравці матчу: Макс Конате і Деррік Колтер (обидва «Миколаїв») – по 16.

Сьогодні зіграють ще один матч: «Черкаські Мавпи» - «Хімік».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Прометей» - 25 (15), «Хімік» - 25 (15), «Запоріжжя» - 24 (16).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Тернопіль» переміг на чужому майданчику «Будівельник» (Київ) 104:99.

Фото: сайт ФБУ