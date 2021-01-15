Суперліга: «Черкаські Мавпи», «Хімік» і «Дніпро» здобули перемоги

Третя перемога в сезоні команди з Черкас.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Черкаські Мавпи» перемогли на своєму майданчику «Одесу» 71:62, повідомляє Укрінформ.

Команда з Черкас здобула лише третю перемогу в сезоні і піднялась на 9 місце. Найрезультативніший гравець матчу: Дмитро Скапінцев («Черкаські Мавпи») – 22.

В другому матчі дня «Хімік» (Южне) обіграв на виїзді «Миколаїв» 86:78. Це вже 9-а поспіль перемога «Хіміка». Найрезультативніший гравець матчу: Андрій Войналович («Хімік») – 19.

В третьому матчі дня «Харківські Соколи» програли вдома «Дніпру» 86:91. Найрезультативніший гравець матчу: Деджуан Граф («Харківські Соколи») – 22.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Дніпро» - 25 (14), «Прометей» - 25 (15), «Хімік» - 25 (15), «Тернопіль» - 24 (15), «Запоріжжя» - 22 (15).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Одеса» перемогла на своєму майданчику «Дніпро» 81:72.

Фото: сайт ФБУ