Суперліга: «Будівельник» переміг на виїзді «Миколаїв»

Кияни виграли другий гостьовий матч поспіль.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Будівельник» (Київ) переміг на чужому майданчику «Миколаїв» 92:80, повідомляє Укрінформ.

Кияни виграли другий гостьовий матч поспіль. А загалом, це 6-а перемога столичного клубу в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Роберт Девое («Будівельник») – 28.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Прометей» - 25 (15), «Тернопіль» - 24 (15), «Хімік» - 23 (14), «Дніпро» - 22 (12), «Запоріжжя» - 22 (15).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» програв на своєму майданчику «Прометею» (Кам’янське) 72:91, «Хімік» (Южне) переміг вдома «Дніпро» 75:71, «Тернопіль» обіграв «Запоріжжя» 97:84, а «Одеса» поступилася вдома «Харківським Соколам» 100:102.

Фото: сайт ФБУ