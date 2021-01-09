Суперліга: «Будівельник» обіграв «Черкаських Мавп»

Кияни перервали 3-матчеву серію поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Будівельник» (Київ) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 87:83, повідомляє Укрінформ.

Кияни перемогли в Черкасах і перервали 3-матчеву серію поразок. «Будівельник» набрав 17 очок (12 матчів) і піднявся на 7-е місце. Найрезультативніший гравець матчу: Джонс Камерон Скотт («Черкаські Мавпи») – 22.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 27 (14), «Прометей» - 23 (14), «Тернопіль» - 22 (14), «Дніпро» - 21 (11), «Хімік» - 21 (13), «Запоріжжя» - 21 (14).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах чергового ігрового тижня «Хімік» (Южне) обіграв на власному майданчику «Харківських Соколів» 79:77, «Тернопіль» переміг вдома «Прометей» (Кам’янське) 98:91, а «Київ-Баскет» несподівано програв вдома «Запоріжжю» 81:87.

Фото: сайт ФБУ