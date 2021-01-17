Прогноз на матч «Інтер» - «Ювентус»

«Ювентус» планує повернутися в чемпіонські перегони.

У неділю, 17 січня на стадіоні «Джузеппе Меацца» відбудеться матч 18 туру Серії А між «Інтером» та «Ювентусом». Аналітики Parimatch, офіційного беттінг-партнера туринців, оцінюють шанси команд на перемогу практично як рівні. Отже, нас очікує дуже цікаве протистояння.

В минулому сезоні команді з Мілану не вистачило одного набраного очка, аби наздогнати «Стару сеньору». Однак, у команди Антоніо Конте є чудова нагода виправити минулорічну невдачу в цьому сезоні, адже вона не гратиме у єврокубках цієї весни, тому «Інтер» має бути повністю сконцентрованим на внутрішній першості. Так, форма «Інтера» наразі не найкраща, адже в останніх двох турах Серії А він здобув лише один заліковий бал. Проте ці поєдинки були виїзними, а в домашніх стінах статистика «Інтера» в цьому сезоні більш успішна.

Щодо «Ювентуса», то після невдалого старту чемпіонату, підопічні Андреа Пірло потроху виправляють ситуацію. За 16 турів туринці програли лише одного разу. Втім, багато очок було втрачено у нічийних матчах, саме тому вони посідають лише 4 сходинку в чемпіонаті та мають 7 очок відставання від лідера – «Мілана», при одній грі в запасі. Боротьба за чемпіонство лише починає набирати оберти і жодна з команд не хоче втрачати очки.

«Ювентус» підходить до матчу з певними кадровими проблемами, в лазареті знаходяться Алекс Сандро, Маттейс Де Лігт, Пауло Дібала, Хуан Куадрадо та Федеріко Кьеза. Варто також відзначити, що на полі зустрінуться два найкращі бомбардири Серії А – Кріштіану Роналду (15 голів) та Ромелу Лукаку (12). Це збільшує шанси побачити голи у виконанні обох команд. Вірогідність цього складає 66%.

На всіх вболівальників очікує чудове протистояння, перемога в якому матиме величезну значимість для обох тренерів та їхніх колективів. Тож вмикай Серію А о 21:45 в неділю, 17 січня, та дивись протистояння італійських грандів.