Серія А: «Мілан» зазнав першої поразки в сезоні, поступившись «Ювентусу»

«Мілан» залишається лідером чемпіонату.

В центральному матчі 16-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» програв на своєму полі «Ювентусу» 1:3, повідомляє Укрінформ.

На 18-й хвилині Кьєза вивів вперед «Ювентус». Господарі відігралися наприкінці першого тайму – відзначився Калабріа. Після перерви ще раз Кьєза і Маккенні принесли перемогу гостям 3:1.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 37 (16), 2.«Інтер» - 36 (16), 3.«Рома» - 33 (16), 4.«Ювентус» – 30 (15).

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