Малиновський допоміг «Аталанті» перемогти «Парму»

Команда українського півзахисника залишилась на 6-у місці в Серії А.

В матчі 16-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» обіграла на своєму полі «Парму» 3:0, повідомляє Укрінформ.

У складі «Аталанти» відзначились Сапата, Госенс і Мюріель. «Аталанта» набрала 28 очок і посідає 6-е місце в Серії А.

Руслан Малиновський вийшов на поле на 58-й хвилині, замінивши Ілічича. В цьому сезоні Малиновський зіграв за «Аталанту» 13 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

У лідери чемпіонату міг вийти «Інтер», але програв у 16-у турі «Сампдорії» 1:2.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 37 (15), 2.«Інтер» - 36 (16), 3.«Рома» - 33 (16), 4.«Сассуоло» - 29 (16). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 7-е місце – 27 (14).

В центральному матчі 16-го туру «Мілан» приймає «Ювентус» (6 січня, 21:45).