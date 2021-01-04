Дубль Роналду допоміг «Ювентусу» розгромити «Удінезе» в чемпіонаті Італії з футболу

Туринський «Ювентус» здобув упевнену перемогу над "Удінезе" в матчі 15-го туру італійської футбольної Серії А.

Поєдинок відбувся на «Альянц Стадіум» в Турині і завершився з рахунком 4:1, передає Укрінформ.

У складі «Ювентуса» на 31-й і 70-й хвилинах дубль оформив Кріштіану Роналду, а також відзначилися Федеріко К'єза (49) і Пауло Диба (90+3). У гостей єдиний м'яч забив Марвін Зегелар (90).

«Ювентус» набрав 27 очок і піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Фото: Getty Images.