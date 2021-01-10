Серія А: «Інтер» не втримав перемогу в матчі з «Ромою»

Команда Паулу Фонсеки врятувалась від поразки в кінці поєдинку.

В центральному матчі 17-го туру чемпіонату Італії (Серія А) міланський «Інтер» зіграв внічию на чужому полі з «Ромою» 2:2, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм виграли господарі. Єдиний м’яч забив півзахисник «Роми» Пеллегріні. Після перерви у складі «Інтер» відзначились Шкріньяр і Гакімі. Однак, гості не втримали переможний рахунок. На 86-й хвилині Манчіні приніс «Ромі» нічию 2:2.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 40 (17), 2.«Інтер» - 37 (17), 3.«Рома» - 34 (17), 4.«Аталанта» - 31 (16). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 30 (15).

Фото: AS