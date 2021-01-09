Серія А: «Мілан» обіграв «Торіно»

«Мілан» залишається лідером чемпіонату.

В матчі 17-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» переміг на своєму полі «Торіно» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Мілан» зміцнив свої позиції лідера після домашньої перемоги над аутсайдером сезону – «Торіно». У господарів відзначились Леау і Кессі (з пенальті).

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 40 (17), 2.«Інтер» - 36 (16), 3.«Рома» - 33 (16), 4.«Аталанта» - 31 (16). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 30 (15).

В центральному матчі 17-го туру «Рома» приймає «Інтер» (10 січня, 13:30).

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