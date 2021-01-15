Юрай Санітра: Я чекав такого сценарію в естафеті

Головний тренер збірної України з біатлону задоволений результатами чоловічої команди в естафеті.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра прокоментував 6-е місце чоловічої команди в естафеті на етапі Кубка світу в Оберхофі, повідомляє «Суспільне Спорт», передає Укрінформ.

«Умови в чоловічій естафеті були нелегкими: сніг на трасі і стрільбищі, вітер. Тому результат стрільби оцінюю дуже високо. Не буду оцінювати спортсменів окремо по етапах - це результат всієї команди. Я радий, що вийшло показати такий результат. Чи можна так бігати в особистих гонках? Можна, чому ж немає. Будемо показувати такі результати. Спорт такий: одного разу так виходить, іншого - сяк. Якщо працювати правильно, то потім і результат буде», - сказав Санітра.

Хлопці задоволені (естафетою), я чекав такого сценарію цієї гонки: знаю біатлоністів, знаю, хто на якому рівні. Тому радий, що це підтвердилося - і маємо такий результат. Якби ще був Сергій Семенов, він допоміг би команді - зі своїм досвідом і готовністю, яка була в листопаді», - додав головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.

Нагадаємо, жіноча естафета в рамках Кубка світу розпочнеться 16 січня о 15:45.

Фото: biathlon.com.ua.