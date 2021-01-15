«Динамо» полетіло на збір в ОАЕ

Мірча Луческу взяв на збір 30 футболістів.

«Динамо» вирушило на перший збір в ОАЕ, повідомляє офіційний сайт клубу.

У складі киян 30 футболістів.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Ледньов, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелев, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігеш, Клейтон, Ванат.

У списку немає Мохаммеда Кадірі, який повернувся з оренди в тульському «Арсеналі». Також через травми пропускають збір Микита Бурда, Володимир Костевич, Назарій Русин.

Збір в ОАЕ триватиме до 25 січня. «Динамо» проведе контрольні матчі з «Легією» (18 січня) і солігорським «Шахтарем» (21 січня).

Фото: сайт ФК "Динамо"