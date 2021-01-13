Карлос де Пена приєднався до роботи у загальній групі «Динамо»

Уругвайський футбольний хавбек Карлос де Пена прибув до Києва і взяв 13 січня участь у тренуванні київського "Динамо".

Через карантин у Уругваї та перенесення кількох рейсів Карлос дістався до столиці України пізніше за інших одноклубників, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Карлос провів відпустку на батьківщині, де у нього народився син - Хуан Крус.

2020 рік став найрезультативнішим у кар'єрі уругвайця: де Пена забив за "Динамо" в різних турнірах 9 м'ячів. Карлос відрізнявся у чемпіонаті України, Суперкубку країни, кваліфікації Ліги чемпіонів та на груповому етапі Ліги чемпіонів.

15 січня підопічні Мірчі Луческу вирушають на перший навчально-тренувальний збір, який пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах і триватиме 10 днів. Заплановані кілька контрольних матчів. Два суперники вже відомі - це чемпіони Польщі та Білорусі "Легія" (Варшава) і "Шахтар" (Солігорськ).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.