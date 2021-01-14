«UA: Перший» покаже клубний чемпіонат світу з футболу

Телеканал "UA: Перший" є офіційним транслятором клубного чемпіонату світу з футболу, який через пандемію коронавірусу перенесли з грудня 2020-го на лютий 2021 року.

Змагання відбудуться з 1-го 11 лютого у Катарі, повідомляє офіційний сайт каналу. "UA: Перший" покаже п'ять матчів турніру: гру за 5-те місце, два півфінали, поєдинок за 3-тє місце та фінал. У чемпіонаті візьмуть участь 7 команд: по одній з кожної конфедерації, а також найсильніший клуб країни-господарки турніру - Катару. Учасник від Південної Америки визначиться наприкінці січня за підсумками розіграшу Кубка Лібертадорес. Читайте також: «Інтернасьйонал» готовий до нових переговорів з Тайсоном Учасники клубного чемпоінату світу: "Баварія Мюнхен" (Німеччина) "Тігрес" (Мексика) "Аль-Ахлі" (Єгипет) "Ульсан" (Південна Корея) "Аль-Духайль" (Катар) "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) переможець Кубка Лібертадорес. Фото: fifa.com.