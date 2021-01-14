«UA: Перший» покаже клубний чемпіонат світу з футболу
Укрінформ
Телеканал "UA: Перший" є офіційним транслятором клубного чемпіонату світу з футболу, який через пандемію коронавірусу перенесли з грудня 2020-го на лютий 2021 року.
Змагання відбудуться з 1-го 11 лютого у Катарі, повідомляє офіційний сайт каналу.
"UA: Перший" покаже п'ять матчів турніру: гру за 5-те місце, два півфінали, поєдинок за 3-тє місце та фінал.
У чемпіонаті візьмуть участь 7 команд: по одній з кожної конфедерації, а також найсильніший клуб країни-господарки турніру - Катару. Учасник від Південної Америки визначиться наприкінці січня за підсумками розіграшу Кубка Лібертадорес.
Учасники клубного чемпоінату світу:
"Баварія Мюнхен" (Німеччина)
"Тігрес" (Мексика)
"Аль-Ахлі" (Єгипет)
"Ульсан" (Південна Корея)
"Аль-Духайль" (Катар)
"Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
переможець Кубка Лібертадорес.
Фото: fifa.com.