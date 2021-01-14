«Інтернасьйонал» готовий до нових переговорів з Тайсоном

«Інтернасьйонал» готовий до нових переговорів з Тайсоном

Укрінформ
Бразильський футбольний клуб "Інтернасьйонал" (Порту-Алегрі) готовий до нового етапу переговорів з приводу переходу з донецького "Шахтаря" співвітчизника Тайсона.

Нову дату для обговорення трансферу 32-річного хавбека ще не визначили, повідомляє бразильське видання UOL.

Тайсон розглядає варіант із поверненням до "Інтернасьйонала", за який він виступав у 2008-2010 роках. "Шахтар" назвав суму відступних, проте бразильський клуб вважає її завищеною. Чинний контракт гравця з українським клубом розрахований до літа нинішнього року.

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На зимову паузу "Шахтар" пішов на другому місці у чемпіонаті України. Команда вже вийшла з відпустки і 17 січня вирушать на збір до Туреччини.

Фото: uol.com.br.

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