Франція виграла одиночний мікст етапу Кубка світу з біатлону

Одиночною змішаною естафетою (6+7,5 км) завершився у неділю, 10 січня, V етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Перемогли представники Франції Жюлья Сімон та Емільєн Жаклен, які показали час 39 хвилин 04,8 секунди, використали 3 додаткові патрони; мали 0 штрафних кіл, передає Укрінформ.

Другою прийшла шведська команда (+38,7 секунди відставання; 5 додаткових патронів; 0 штрафних кіл), третью - норвезька (+43,9; 8; 3).

Українці Віта Семеренко та Антон Дудченко посіли 14-те місце (+2.55,9; 10; 1).

Загалом в одиночному міксті стартували 27 команд.

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VI етап Кубка світу з біатлону також прийматиме Обергоф. 13 січня пройде спринт на 10 км у чоловіків, 14-го - спринт на 7,5 км у жінок. 15 січня відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км, 16-го - жіноча на 4х6 км. Завершального дня змагань, 17 січня, чоловіки побіжать мас-старт на 15 км, а жінки - на 12,5.

Фото: biathlon.com.ua.