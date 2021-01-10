Франція виграла одиночний мікст етапу Кубка світу з біатлону
Перемогли представники Франції Жюлья Сімон та Емільєн Жаклен, які показали час 39 хвилин 04,8 секунди, використали 3 додаткові патрони; мали 0 штрафних кіл, передає Укрінформ.
Другою прийшла шведська команда (+38,7 секунди відставання; 5 додаткових патронів; 0 штрафних кіл), третью - норвезька (+43,9; 8; 3).
Українці Віта Семеренко та Антон Дудченко посіли 14-те місце (+2.55,9; 10; 1).
Загалом в одиночному міксті стартували 27 команд.
VI етап Кубка світу з біатлону також прийматиме Обергоф. 13 січня пройде спринт на 10 км у чоловіків, 14-го - спринт на 7,5 км у жінок. 15 січня відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км, 16-го - жіноча на 4х6 км. Завершального дня змагань, 17 січня, чоловіки побіжать мас-старт на 15 км, а жінки - на 12,5.
Фото: biathlon.com.ua.