Норвежці зайняли увесь п'єдестал у персьюті Кубка світу з біатлону

23-річний норвежець Стурла Гольм Легрейд здобув "золото" у гонці переслідування на 12,5 км V етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі (Німеччина).

Легрейд показав час 36 хвилини 01,8 секунди і припустився двох промахів на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Срібло" та "бронза" також у норвежців. Йоганнес Дале відстав на 15,6 секунди (2 промахи), а Тар'єй Бьо - на 25,4 (3).

Єдиний українець Артем Прима, який стартував під 30-м номером, так тридцятим на фініш і прийшов (+2.27,2; 2).

Завершиться V етап Кубка світу у неділю, 10 січня, класичною змішаною (2х6+2х7,5 км) та одиночною змішаною (6+7,5 км) естафетами.

Фото: biathlonworld.com.