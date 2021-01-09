Екгофф виграла персьют Кубка світу з біатлону, Джима - чотирнадцята

Олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгофф стала переможницею гонки переслідування на 10 км V етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина).

Екгофф показала час 32 хвилини 20,9 секунди і припустилася двох промахів на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

Другою на фініші також була норвежка - Марте Олсбю-Ройзланд (0,5 секунди відставання, 0 промахів), третьою - австрійка Ліза-Тереза Гаузер (+43,0; 1) .

Серед двох українок кращий результат (14-й) показала Юлія Джима (+2.17,2; 3). Олена Підгрушна завершила гонку 39-ю (+4.17,5; 2).

Сьогодні також пройде чоловічий персьют на 12,5 км. Єдиний представник України - Артем Прима, який стартує під 30-м номером.

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Завершиться V етап Кубка світу 10 січня класичною змішаною (2х6+2х7,5 км) та одиночною змішаною (6+7,5 км) естафетами.

Фото: biathlonworld.com.