Норвезькі біатлоністи домінували у спринті на Кубку світу в Обергофі

10-разовий чемпіон світу Йоганнес Бьо з Норвегії здобув "золото" у спринтерській гонці V етапу Кубка світу з біатлону, що стартував в Обергофі (Німеччина) .

Бьо показав час 25 хвилин 12,0 секунди і припустився одного промаху на вогневих рубежах, передає Укінформ.

Другим був старший брат переможця - Тар'єй Бьо (10,8 секунди відставання; 0 промахів). Третім також став норвежець - Стурла Гольм Лагрід (+21,6; 0)

Серед українців кращий результат (30-й) показав Артем Прима (+1.47,6,9; 1). Дмитро Підручний прийшов на фініш 53-м, Артем Тищенко - 69-м, Руслан Ткаленко - 73-м, Тарас Лесюк - 86-м

Загалом стартували 107 біатлоністів.

У суботу 9 січня, в Обергофі пройдуть жіноча та чоловіча гонки переслідування - відповідно на 10 та 12,5 км.

Завершиться V етап Кубка світу 10 січня класичною змішаною (2х6+2х7,5 км) та одиночною змішаною (6+7,5 км) естафетами.

Фото: facebook.com/biathlonworld1.