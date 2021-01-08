Український боксер Редкач залишився без суперника

Поєдинок 34-річного українського боксера легкої ваги Івана Редкача та ексчемпіона світу у чотирьох вагових категоріях 31-річного американця Едріена Бронера найближчим часом не відбудеться.

Суперником Бронера, який у лютому повернеться на ринг після дворічної перерви, стане 28-річний мексиканець Педро Кампа, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Як повідомлялося, саме Бронер, який свій останній поєдинок програв знаменитому філіппінцю Менні Пак'яо, називався суперником Редкача у наступному поєдинку.

Фото: klitschko-brothers.com.