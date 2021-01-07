Бокс: Богачук дізнався нову дату перенесеного бою проти Адамса

Непереможений український боксер середньої ваги Сергій Богачук проведе поєдинок проти американця Брендона Адамса 25 лютого.

25-річний українець боксуватиме пыд час шоу Ring City USA. Поєдинок може пройти в Каліфорнії, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Спершу бій Богачука та Адамса мав відбутися у грудні минулого року, але його скасовали через пандемію коронавірусу. У разі перемоги уродженець Вінниці намагатиметься добитися бою з американцем Джермеллом Чарлі, який володіє чемпіонськими поясами WBA, WBC та IBF у першій середній вазі.

У своєму останньому бою Богачук у вересні минулого року боксував з мексиканцем Алехандро Давілою. Після шести раундів суперник не зміг продовжити поєдинок.

Фото: boxingscene.com.