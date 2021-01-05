Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBC - інсайдер

Всесвітня боксерська рада (WBC) найближчим часом санкціонує бій за пояс чемпіона світу у легкій вазі між двома американцями - володарем титулу Девіном Гейні і Раяном Гарсією.

Про це повідомив на сторінці у Twitter відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон, посилаючись на інформацію, отриману від президента WBC Маурісіо Сулеймана.

За словами журналіста, Всесвітня боксерська рада має намір надати Гарсії кілька днів на "святкування перемоги" над британцем Люком Кемпбеллом, після чого надішле йому та Гейні листа відносно початку переговорів про бій.

Раніше серед можливих опонентів Гейні називали ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2020 гоку американець Теофімо Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Фото: toprank.com.