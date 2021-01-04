Теофімо Лопес-старший: Салідо не перемiг Ломаченка

Батько та тренер абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі американця Теофімо Лопеса упевнений, що його син у 2020 році упевнено переміг українця Василя Ломаченка на відміну від мексиканця Орландо Салідо 2014-го.

На думку, Теофімо Лопеса-старшнго, українець практично нокаутував суперника в останньому рунді, повідомляє Fightnews.

"Мій син міг боксіпрвать ще три раунди. Ломаченко не хотів битися з нами. Він просто каже зворотне, оскільки він воїн. Ви ж знаєте Ломаченка, він примадонна. Цей шрам залишиться у нього до кінця життя. Салідо бився з ним брудно. Салідо не перемiг у тому бою, я відповідаю. Ломаченко майже нокаутував його в останньому раунді. Це залишилося у минулому. Я ж бажаю говорити про теперішній час і про те, що він нам готує", - заявив Лопес-старший.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2020 гоку Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

2014 року Салідо виграв у Ломаченка роздільним суддівським рішенням. У тому поєдинку Орландо завдав Василю 41 удар нижче пояса.

Фото: fightnews.info.