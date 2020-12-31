Бій Ломаченко - Лопес визнаний «Апсетом року» за версією The Ring

Відоме боксерське видання The Ring визначилося із переможцем у номінації "Апсет 2020 року".

Найбільшим апсетом (у даному випадку - несподіваною поразкою) в році, що минає, став поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу, повідомляє Fightnews.

"Нинішнього року були "якісні" апсети. На думку спадають бої Джейсона Росаріо з Джуліаном Вільямсом, Роберта Хеленіуса з Адамом Ковнацьким. Але ці результати не приголомшили бокс так, як перемога Лопеса над Ломаченком. Жоден результат 2020 року й близько не підібрався до "цінності" цього шоку", - пояснили свій вибір у The Ring.

Читайте також: Панамський боксер кинув виклик українському чемпіону світу Далакяну

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня Ломаченко в Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Фото: toprank.com.