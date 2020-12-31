Панамський боксер кинув виклик українському чемпіону світу Далакяну

Офіційний претендент на титул чемпіона світу з боксу за версією WBA у найлегшій вазі Луїс Консепсьйон заявив про намір забрати титул у українця Артема Далакян.

Як повідомляє Klitschko-brothers.com, 35-річний панамець розраховує провести обов'язковий бій у 2021 році, передає Укрінформ. "Добре, що бокс повертається і з'являється все більше боксерських івентів. Наступного року я хочу боксувати з Далакяном і забрати свій титул WBA", - заявив Консепсьйон. Читайте також: Union Boxing Promotion спростував інформацію про бій Далакян - Мартінес Нагадаємо, у чемпіонському поєдинку Далакян 8 лютого переміг венесуельця Хосбера Переса одноголосним рішенням суддів. Фото: klitschko-brothers.com.