Union Boxing Promotion спростував інформацію про бій Далакян - Мартінес

Генеральний менеджер Union Boxing Promotion Дмитро Єлисєєв спростував інформацію про те, що чемпіон світ у найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян проведе об'єднавчий бій з володарем поясу WBC мексиканцем Хуліо Сезаром Мартінесом.

Про це Єлисєєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Це недостовірна інформація, яка під собою не має офіційного висновку. Дійсно, наша команда веде попередні переговори з промоутерами діючих чемпіонів для об'єднання титулів, у тому числі і з представниками чемпіона Хуліо Мартінеса. Але інформація, яку оприлюднили, - це, скоріш за все, бажання видати бажане за дійсне з мексиканської сторони.

Артем Далакян захищатиме свій титул і завойовувати інші чемпіонські пояси на кращих світових боксерських платформах нашої планети, це наше переконання. Українські фанати й шанувальники боксу будуть першими, хто дізнається від нас про наступного суперника, дату та місце проведення бою", - зазначив Єлисєєв.

Фото: facebook.com/dmytry.eliseev.