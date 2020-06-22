Український боксер Далакян отримав право на об'єднавчий бій
Поєдинок запланований на 15 серпня. Місце проведення бою - Китай, повідомляє Klitschko-brothers.com.
32-річний Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який усі свої захисти чемпіонських титулів провів в Україні.
Звання чемпіона світу Артем здобув в американському місті Інглвуд 24 лютого 2018 року, перемігши американця Браяна Вілорію. Дебютний захист чемпіонського титулу Далакян провів 17 червня 2018 року у Києві, нокаутувавши таїландця Сірічаї Таєна.
Свою переможну ходу українець продовжив 15 грудня 2018 року, коли виграв технічним нокаутом у Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки. А через шість місяців, 15 червня 2019 року, Артем у видовищному поєдинку нокаутував Саравута Таворнхама з Таїланду.
Загалом на професіональному рингу Далакян провів 20 боїв і жодного разу не програв (14 перемог - нокаутом).
Фото: klitschko-brothers.com.