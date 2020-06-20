WBC може призначити Ф'юрі франчайзинговими чемпіоном

Всесвітня боксерська рада (WBC) може призначити чемпіона світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі франчайзинговими чемпіоном.

Британець зобов'язаний провести захист титулу в бою зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом, але не має наміру цього робити. Через це Вайт подав до суду на WBC. Статус же франчайзингового чемпіона звільняє боксерів від обов'язкового захисту титулів, зазначає Boxing Scene.

Раніше WBC присвоїв аналогічне звання мексиканцю Саулю "Канело" Альваресу та українцю Василю Ломаченку.

У разі призначення Ф'юрі франчайзинговими чемпіоном Вайт, як володарь тимчасового титулу WBC, стане регулярним чемпіоном цієї організації.

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Ф'юрі зацікавлений провести третій бій з американцем Деонтеєм Вайлдером, після чого хоче боксувати з британцем Ентоні Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

Фото: dazn.com.