Бій з Усиком хоче провести колишній чемпіон Джозеф Паркер

Колишній володар боксерського титулу WBO у суперважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер готовий вийти в ринг з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер Паркера Девід Гіггінс, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Втім, бій може відбутися за умови, якщо на кону стоятиме титул WBO. А це може статися лише в тому випадку, коли пояс залишить Ентоні Джошуа, вирішивши замість захисту з Усиком провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо так все і станеться, нам запропонують бій з Усиком за вакантний титул, до чого ми готові. Нам потрібен бій з Усиком, і ми упевнені в перемозі над ним. Вважаю, що у Паркера більше шансів побити Усика, ніж у Джошуа. Я маю на увазі стилістично. Джошуа для Усика занадто повільний. Паркер набагато швидший. І повірте, ви ще не бачили його на піку форми", - сказав Гіггінс.

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Додамо, що на профі-рингу 28-річний Паркер має 27 перемог (21 - нокаутом) та 2 поразки. Обидва бої новозеландець програв за очками 2018 року - британцям Ентоні Джошуа та Ділліану Вайту.

Фото: boxingscene.com.