Бій екссуперника Ломаченка скасували через коронавірус

Бій екссуперника Ломаченка скасували через коронавірус

Укрінформ
У ніч з 18-го на 19 червня вечір професіонального боксу в Лас-Вегасі (США) пройшов без головної події - зустрічі ексчемпіона світу у двох вагових категоріях пуерторіканця Хосе Педраси з американцем Міккелем Лесп'єром.

Бій довелося скасувати. У одного з менеджерів Лесп'єра діагностували коронавірус, повідомляє Klitschko-brothers.com

Оскільки менеджер мав безпосередні контакти з Міккелем, промоутерській компанії Top Rank довелося відмовитися від проведення цієї зустрічі.

Ймовірно, поєдинок Педраси та Лесп'єра відбудеться у липні.

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Нагадаємо, у минулому Хосе був чемпіоном світу і боксував з такими суперниками, як Василь Ломаченко, Джервонта Девіс та Раймундо Бельтран.

Фото: klitschko-brothers.com.

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