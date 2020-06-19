Бій екссуперника Ломаченка скасували через коронавірус

У ніч з 18-го на 19 червня вечір професіонального боксу в Лас-Вегасі (США) пройшов без головної події - зустрічі ексчемпіона світу у двох вагових категоріях пуерторіканця Хосе Педраси з американцем Міккелем Лесп'єром.

Бій довелося скасувати. У одного з менеджерів Лесп'єра діагностували коронавірус, повідомляє Klitschko-brothers.com. Оскільки менеджер мав безпосередні контакти з Міккелем, промоутерській компанії Top Rank довелося відмовитися від проведення цієї зустрічі. Ймовірно, поєдинок Педраси та Лесп'єра відбудеться у липні. Читайте також: Спочатку Джошуа боксуватиме з Усиком, а потім – з Ф'юрі – промоутер Нагадаємо, у минулому Хосе був чемпіоном світу і боксував з такими суперниками, як Василь Ломаченко, Джервонта Девіс та Раймундо Бельтран. Фото: klitschko-brothers.com.