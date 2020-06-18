Спочатку Джошуа боксуватиме з Усиком, а потім – з Ф'юрі – промоутер

Едді Гірн готовий невдовзі організувати бій Усик – Джошуа.

Промоутер Едді Гірн прокоментував boxingnews24.com можливий бій українця Олександра Усика проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

«Чи повинні ми організувати поєдинок Джошуа і Олександра Усика до бою Ентоні з Тайсоном Ф'юрі? Можливо. Укладемо ми подібну угоду? Не виключено», - розповів Гірн.

Олександр Усик – офіційний претендент на чемпіонський пояс WBO, яким володіє Джошуа. Промоутер українця Олександр Красюк вже заявив, що британець зобов'язаний провести захист свого титулу до бою з Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа і Ф'юрі вже домовилися про проведення двох боїв в 2021 році. Вони битимуться за статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті (Ф'юрі - чемпіон за версією WBC, Джошуа - за версіями WBA, WBO і IBF).

Нагадаємо, 23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін.