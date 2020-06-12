Спочатку Джошуа повинен провести бій з Усиком, а потім вже бої з Ф'юрі – президент WBO

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель написав на своїй сторінці у Twitter, що чемпіон WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа повинен захистити титул в бою з Олександром Усиком, перш ніж проводити об'єднувальний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

«Мені хочеться побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Джошуа і Ф'юрі, але спочатку повинен бути обов'язковий захист титулу WBO», - заявив Валькарсель.

Раніше повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в наступному році. Обидва боксери згодні на два поєдинки. В даний момент Джошуа володіє поясами IFB, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі, а Ф'юрі - володар титулу WBC.

Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу.

Переможець бою Усик - Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.