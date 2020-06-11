Ми повинні зробити чемпіонський бій для Усика якомога швидше – промоутер

Олександр Красюк планує бій Усика проти Ентоні Джошуа.

Промоутер українського боксера суперважкої ваги Олександра Усика Олександр Красюк розповів boxingscene.com, що хоче чимшвидше організувати чемпіонський бій для свого підопічного. Так він відреагував на інформацію про те, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про два бої в 2021 році.

«Усик відмовився від своїх високих досягнень у важкій вазі, щоб отримати статус обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні.

Як його промоутер, найкраще, що я можу зробити, - переконатися, що його жертва не була марною.

Ми повинні зробити чемпіонський бій для Усика в суперважкій вазі якомога швидше. І ми будемо стояти на своєму», - сказав Олександр Красюк.

Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу.

Переможець бою Усик - Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.