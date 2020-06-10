В 2021 році проведуть одразу два бої Джошуа – Ф'юрі

Промоутери вже назвали їх найбільшими боями в історії британського боксу.

Промоутер Едді Гірн повідомив Sky Sports, що чемпіони світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв в наступному році.

«Нам вдалося домогтися серйозного прогресу. Нам ще багато що належить подолати. Ми шукаємо місця і дати проведення боїв. Джошуа і Ф'юрі згодні з фінансовими умовами боїв. Ми ще не підписали контракти, тому що є речі, які потрібно доопрацювати.

Це найбільший бій в історії британського боксу. У нашому поколінні ніколи не буде такого гучного поєдинку. Головна позитивна новина полягає в тому, що Джошуа і Ф'юрі домовилися про два бої. Перший бій може відбутися наступного літа», - сказав Гірн.

У грудні 2019-го Джошуа переміг Енді Руїса одноголосним рішенням суддів і повернув титули WBA Super, IBF, IBO і WBO. Ф'юрі в лютому 2020-го переміг Деонтея Вайлдера і став володарем пояса за версією WBC.

Обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа є Олександр Усик.

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