Гірн: Угода між Джошуа та Ф'юрі має включати два бої

Промоутер чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про можливий поєдинок свого підопічного з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю сайту Sky Sports Гірн заявив, що в контракті на цей бій двох британців буде прописана обов'язкова опція реваншу.

"Угода між Джошуа та Ф'юрі буде розрахована на два бої. Якщо Ф'юрі та "AJ" підпишуть контракт, їм слід зустрітися двічі. Це не обов'язкова умова угоди, але такий пункт був у контракті Ф'юрі з Деонтеєм Вайлдером. Бій Тайсона з Джошуа - найбільший в боксі, тому цілком ймовірно, що ви побачите це протистояння двічі", - зазначив промоутер.

Нагадаємо, Джошуа згоден боксувати з Ф'юрі навіть за порожніх трибун.

Фото: skysports.com.