Бокс: Ф'юрі не включив Усика до списку своїх суперників

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі не включив українця Олександра Усика до списку боксерів, з якими він хотів би зустрітися на рингу.

Ф'юрі зазначив, що перебуває в хорошій формі, повідомляє Boxing Scene.

"Спочатку в мене залишалося три бої за контрактом, тепер - два, - розповів британський боксер. - У планах у мене є Вайлдер та Джошуа. Мені 31 рік, я в хороших кондиціях, у чудовому настрої. Тренуюся 3-4 рази на день. Є ще багато боксерів, з якими я міг би боксувати. Є Ділліан Вайт, Джаррелл Міллер, Кубрат Пулєв, Енді Руїс, Луїс Ортіс, Даніель Дюбуа, Джо Джойс. Крім того, Ефе Аджагба - великий нігерійський олімпієць, а також Тоні Йока, олімпійський чемпіон із Франції".

Фото: boxingscene.com.