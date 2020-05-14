Лопес заявив, що поєдинок із Ломаченком не відбудеться

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що перенесений через пандемію коронавірусу поєдинок з українським боксером Василем Ломаченком не відбудеться.

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

"Непереможний чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 нокаутів) ввечері в соцмережах оголосив, що не зустрінеться з чемпіоном WBA/WBC/WBO Василем Ломаченком (14-1, 10 нокаутів). Заборона на поїздки, встановлена США, не дозволяє 32-річному Ломаченку постати перед Лопесом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США), був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. На кону стояв статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.

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Раніше Теофімо Лопес заявив, що не має наміру проводити поєдинок без глядачів. За словами 22-річного американського боксера гондураського походження, він змагається на рингу задля фанатів.

Фото: boxingscene.com