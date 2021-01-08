84-річного Йозефа Блаттера госпіталізували

Його життю нічого не загрожує.

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер потрапив до лікарні у віці 84 років, повідомляє Blick.

Причину для госпіталізації швейцарця не називають. Відомо, зараз його життю нічого серйозно не загрожує.

У 2015 році Блаттер потрапив в реанімацію через збій в роботі його імунної системи.

Блаттер займав посаду президента ФІФА в 1998-2015 роках. На посаді його змінив нинішній глава організації Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, в 2015 році швейцарець був відсторонений від футбольної діяльності через участь у фінансових махінаціях. Термін його бана закінчується в наступному році.

Фото: Getty Images.