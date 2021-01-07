«Зоря» проведе п'ять контрольних матчів на турецькому зборі
Укрінформ
Футолісти луганської "Зорі" вирушила на тренувальний збір до Туреччини.
Команда перебуватиме у Белеку до 7 лютого, повідомляє пресслужба "Зорі".
Луганчани запланували в Туреччині п'ять спарингів:
12 січня. Суперник - "Ракув" (Польща)
15 січня. "Пяст" (Польща)
19 січня. "Войводіна" (Сербія)
20 січня. "Вождовац" (Сербія)
25 січня. "Шкендія" (Північна Македонія).
На зимову перерву підопічні Віктора Скрипника пішли на 4-у місці у турнірній таблиці в чемпіонаті УПЛ. Команда також дійшла до 1/4 фіналу Кубка України, де зустрінеться з рівненським "Вересом".
Фото: zarya-lugansk.com.