24 футболісти «Маріуполя» вирушили на збір до Туреччини

24 футболісти «Маріуполя» вирушили на збір до Туреччини

Укрінформ
Український футбольний клуб Прем'єр-ліги "Маріуполь" вирушив на перший зимовий збір до Анталії (Туреччина).

Головний тренер команди Остап Маркевич узяв із собою 24-х футболістів, повідомляє пресслужба ФК "Маріуполь".

Склад команди:

воротарі - Євген Гальчук, Артем Поспєлов, Павло Кравцов;

захисники - Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Данило Сагуткін, Назарій Муравський, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Кирило Меліченко, Олександр Драмбаєв;

півзахисники - Дмитро Топалов, Сергій Горбунов, Дмитро Мишньов, В'ячеслав Танковський, Микита Петерман, Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Ельдар Кулієв;

нападники - Андрій Кулаков, Данило Сікан.

Дати контрольних матчів "Маріуполя" в Анталії:

9 січня. Суперник - "Слован" (Ліберець, Чехія)

20 січня. "Рахув" (Польща)

28 січня. "Пролетер" (Сербія).

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Збір триватиме до 5 лютого.

Фото: fcmariupol.com.

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