24 футболісти «Маріуполя» вирушили на збір до Туреччини
Головний тренер команди Остап Маркевич узяв із собою 24-х футболістів, повідомляє пресслужба ФК "Маріуполь".
Склад команди:
воротарі - Євген Гальчук, Артем Поспєлов, Павло Кравцов;
захисники - Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Данило Сагуткін, Назарій Муравський, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Кирило Меліченко, Олександр Драмбаєв;
півзахисники - Дмитро Топалов, Сергій Горбунов, Дмитро Мишньов, В'ячеслав Танковський, Микита Петерман, Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Ельдар Кулієв;
нападники - Андрій Кулаков, Данило Сікан.
Дати контрольних матчів "Маріуполя" в Анталії:
9 січня. Суперник - "Слован" (Ліберець, Чехія)
20 січня. "Рахув" (Польща)
28 січня. "Пролетер" (Сербія).
Збір триватиме до 5 лютого.
Фото: fcmariupol.com.