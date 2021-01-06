Рашфорд - найдорожчий футболіст ТОП-5 ліг Європи за версією CIES
Очолив список CIES форвард "Манчестер Юнайтед" 23-річний Маркус Рашфорд. Його вартість становить 165,6 млн євро.
До трійки найдорожчих футболістів також увійшли нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд (152 млн євро) та захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6 млн євро).
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі посів лише 97-й рядок (54 млн євро), а нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і зовсім не потрапив до ТОП-100 - 131-е місце (47 млн євро).
10 найдорожчих футболістів ТОП-5 ліг Європи за версією CIES:
1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - 165,6 млн євро
2. Ерлінг Голанд ("Боруссія", Дортмунд) - 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") - 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 151,1 млн
5. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") - 149,4 млн
6. Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд) - 148,3 млн
7. Жоау Феліш ("Атлетико") - 141,5 млн
8. Альфонсо Девіс ("Баварія") - 139,2 млн
9. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") - 136,9 млн
10. Кай Гавертц ("Челсі") - 136 млн.
Фото: football-observatory.com.