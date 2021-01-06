Рашфорд - найдорожчий футболіст ТОП-5 ліг Європи за версією CIES

Футбольна обсерваторія Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікувала рейтинг найдорожчих гравців ТОП-5 ліг Європи.

Очолив список CIES форвард "Манчестер Юнайтед" 23-річний Маркус Рашфорд. Його вартість становить 165,6 млн євро.

До трійки найдорожчих футболістів також увійшли нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд (152 млн євро) та захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6 млн євро).

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі посів лише 97-й рядок (54 млн євро), а нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і зовсім не потрапив до ТОП-100 - 131-е місце (47 млн ​​євро).

10 найдорожчих футболістів ТОП-5 ліг Європи за версією CIES:

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - 165,6 млн євро

2. Ерлінг Голанд ("Боруссія", Дортмунд) - 152 млн

3. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") - 151,6 млн

4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 151,1 млн

5. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") - 149,4 млн

6. Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд) - 148,3 млн

7. Жоау Феліш ("Атлетико") - 141,5 млн

8. Альфонсо Девіс ("Баварія") - 139,2 млн

9. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") - 136,9 млн

10. Кай Гавертц ("Челсі") - 136 млн.

Фото: football-observatory.com.