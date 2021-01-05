Троє українців виступлять на першому в сезоні турнірі ATP Antalya Open
Укрінформ
Українські тенісисти Владислав Орлов і Віталій Сачко заявлені у кваліфікації одиночного розряду турніру ATP Tour 250 Antalya Open в Туреччині із призовим фондом 361 тис 800 дол.
У першому колі відбору суперником Орлова стане німецький тенісист Матіас Бахінгер (5-й номер посіву), а Сачко на старті кваліфікації змагатиметься з чехом Міхаелом Врбенські (12), передає Укрінформ.
У парному розряді змагань в Анталії виступить українець Денис Молчанов. Він зіграє з колишнім співвітчизником, який нині представляє Казахстан - Олександром Нєдовєсовим.
Турнір проходитиме 5-13 січня.
На фото: Денис Молчанов/tennisua.org.