Троє українців виступлять на першому в сезоні турнірі ATP Antalya Open

Українські тенісисти Владислав Орлов і Віталій Сачко заявлені у кваліфікації одиночного розряду турніру ATP Tour 250 Antalya Open в Туреччині із призовим фондом 361 тис 800 дол.

У першому колі відбору суперником Орлова стане німецький тенісист Матіас Бахінгер (5-й номер посіву), а Сачко на старті кваліфікації змагатиметься з чехом Міхаелом Врбенські (12), передає Укрінформ.

У парному розряді змагань в Анталії виступить українець Денис Молчанов. Він зіграє з колишнім співвітчизником, який нині представляє Казахстан - Олександром Нєдовєсовим.

Турнір проходитиме 5-13 січня.

На фото: Денис Молчанов/tennisua.org.