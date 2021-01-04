Українка Страхова може зіграти у кваліфікації турніру WTA в Абу-Дабі

Українська тенісистка Валерія Страхова дістала шанс зіграти у кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ), який стартує у вівторок, 5 січня.

Для Страхової це може бути п'ятий виступ на змаганнях подібної категорії. Раніше Валерія чотири рази програвала на старті відбору, повідомляє BTU.

В основній сітці цих змагань, які завершаться 13 січня, заявлені Еліна Світоліна та Марта Костюк.

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У кваліфікації турніру в Абу-Дабі також виступить Катерина Бондаренко.

Фото: btu.org.