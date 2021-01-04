Пітер Ф'юрі назвав ідеального суперника для українця Усика

Дядько і колишній тренер чинного чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі вважає, що наступним суперником українця Олександра Усика має стати американець Деонтей Вайлдер.

На думку Пітера Ф'юрі, протистояння в рингу ексабсолютного чемпіона світу у крузервейті та колишнього володаря титулу у королівському дивізіоні має відбутися 2021 року, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Вайлдера згадували поряд з Усиком. Я хочу побачити цей бій. Звичайно, усі хочуть подивитися поєдинок Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Я теж хочу його побачити. Хочу, аби чемпіони, усі найкращі боксували між собою. Ми б негайно звели усіх один з другом, якби мали таку нагоду", - зазначив тренер.

Нагадаємо, у своїх останніх боях Усик 31 жовтня 2020-го переміг британця Дерека Чісору, а Вайлдер 22 лютого цього ж року програв Ф'юрі.

Фото: klitschko-brothers.com.