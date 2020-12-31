УХЛ планує продавати за кордон права на хокейні матчі української ліги

УХЛ планує продавати за кордон права на хокейні матчі української ліги

Укрінформ
Українська хокейна ліга веде переговори Із представниками країн Європи та Північної Америки з приводу продажу за кордон медіа-прав на матчі УХЛ.

Про це пресслужбі ліги повідомив її виконавчий директор Олексій Брага. 

"У січні ми плануємо запустити нову графічну концепцію для наших ТВ-трансляцій. Словом, зовсім скоро усі вболівальники побачать матчі в новому виконанні й наповненні. Нині ми ведемо активні переговори з Європою та Північною Америкою щодо продажу наших медіа-прав закордон і за океан. Такий контракт стане величезним кроком у розвитку українского хокею і підвищення його впізнаваності за територією нашої країни", - зазначив Брага.

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Як повідомляв Укрінформ, у регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги після 22-х турів трійка лідерів така: "Донбас" (Донецьк), "Сокіл" (Київ) та "Кременчук".

На фото: Олексій Брага/uhl.ua.

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