УХЛ планує продавати за кордон права на хокейні матчі української ліги

Українська хокейна ліга веде переговори Із представниками країн Європи та Північної Америки з приводу продажу за кордон медіа-прав на матчі УХЛ.

Про це пресслужбі ліги повідомив її виконавчий директор Олексій Брага.

"У січні ми плануємо запустити нову графічну концепцію для наших ТВ-трансляцій. Словом, зовсім скоро усі вболівальники побачать матчі в новому виконанні й наповненні. Нині ми ведемо активні переговори з Європою та Північною Америкою щодо продажу наших медіа-прав закордон і за океан. Такий контракт стане величезним кроком у розвитку українского хокею і підвищення його впізнаваності за територією нашої країни", - зазначив Брага.

Як повідомляв Укрінформ, у регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги після 22-х турів трійка лідерів така: "Донбас" (Донецьк), "Сокіл" (Київ) та "Кременчук".

На фото: Олексій Брага/uhl.ua.