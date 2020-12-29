Левандовський і Осака - найкращі спортсмени світу 2020 року

Польський футболіст Роберт Левандовський і японська тенісистка Наомі Осака названі найкращими спортсменами світу року, що минає.

Традиційне опитування провела Міжнародна асоціація спортивної преси, яка назвала трійки найсильніших у чоловіків і жінок, повідомляє офіційний сайт AIPS.

У футбольного форварда німецького клубу "Баварія" (Мюнхен) Левандовського 620 очок. Він випередив семиразового чемпіона "Формули-1" британця Льюїса Гемілтона - 546 очок та 20-разового переможця тенісних турнірів Grand Slam іспанця Рафаеля Надаля - 378.

До речі, Левандовського напередодні визнали й кращим спортсменом Європи-2020 у результаті традиційного щорічного опитування польського інформаційного агентства РАР, що проводився вже у 63-тє. У голосуванні взяли участь 25 інформаційних агентств континенту, в тому числі - Укрінформ.

У жінок в опитуванні AIPS Наомі Осака набрала 526 очок. Другою була світова рекордсменка у потрійному стрибку в закритих приміщеннях Юлімар Рохас з Венесуели (331) і ще одна тенісистка - американка Серена Вільямс (327).

Найсильнішою командою 2020 року назвали "Баварію". За нею йдуть англійський футбольний клуб "Ліверпуль" та баскетбольна команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерз".

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