Тенісистка Наомі Осака - спортсменка року за версією Associated Press

Японка Наомі Осака визнана спортсменкою року за версією Associated Press.

За тенісистку проголосували 18 з 35-ти респондентів. Осака набрала 71 бал, випередивши баскетболітску Бріанну Стюарт (60 балів) та футболістку Сару Фуллер (24 бали), повідомляє AP.

Нинішнього року Наомі запам'яталася перемогою на Відкритому чемпіонату США, де виграла третій титул Grand Slam, а також своєю активною позицією "у боротьбі проти расизму та жорстокості поліції".

Раніше у грудні третя "ракетка" світу назвали "Спортивною особистістю року" за версією журналу Sports Illustrated.

Новий сезон Наомі Осака розпочне в Австралії.

Фото: essentiallysports.com.