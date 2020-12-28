Федерер пропустить Відкритий чемпіонат Австралії-2021

Шестиразовий переможець тенісного турніру Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії Роджер Федерер 2021 року на цих змаганнях у Мельбурні не виступатиме.

Швейцарця не буде на Australian Open уперше з 1999 року, повідомляє офциальний сайт турніру.

Федерер продовжує працювати над поверненням на корти туру після двох операцій на коліні і поки не готовий відновити виступи. Мнулого сезону Федерер дійшов на турнірі до півфіналу, після чого не провів жодного офіційного поєдинку.

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"Ми бажаємо Роджеру скоріше повернеться на корт і з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним в Мельбурні в 2022 році", - сказав директор Відкритого чемпіонату Австралії Крейг Тілі.

Фото: ausopen.com.