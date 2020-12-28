У Рупольдінгу завершилася Різдвяна гонка-2020

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася гонка переслідування в рамках традиційної Різдвяної шоу-гонки.

Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний після п'ятого місця в мас-старті стали дев'ятими в персьюті, повідомляє Укрінформ.

Переслідування:

1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) - 33 хвилини 06,4 секунди (2 промахи)

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) - відставання 7,1 секунди (3)

3. Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина) - 25,1 (4)

4. Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія) - 25,2 (4)

5. Ліза Тереза ​​Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) - 40,1 (7)

6. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - 1.39,6 (5)

7. Олена Хаккен / Себастьян Сталдер (Швейцарія) - 1.59,8 (4)

8. Дінара Алімбекова / Антон Смольський (Білорусь) - 2.14,7 (8)

9. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) - 2.39,6 (7).

Фото: Archiv Ruhpolding Tourismus GmbH.